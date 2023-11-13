Kocasinan Belediye Başkanı Çiftçileri Ziyaret Etti

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, şeker pancarı hasadı yapan çiftçileri ziyaret etti. Başkan Çolakbayrakdar, çiftçilere desteklerini belirterek yeni yatırımlarla şehir ve ülke ekonomisine katkı sağlayacaklarını ifade etti.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, şeker pancarı hasadı yapan çiftçileri ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Çolakbayrakdar, Karakimse Mahallesi'nde pancar söken çiftçilerle bir araya geldi.

Çolakbayrakdar, her zaman çiftçinin yanında olduklarını belirterek, "İnşallah bereketli bir sezon olur. Diğer yandan sulu tarımın kapalı devre sulama sisteminin daha yaygın olması için yoğun gayret sarf ediyoruz. Bu noktada çiftçilerimizin yüzlerini güldürecek yeni yatırımlarla şehrimiz ve ülkemiz ekonomisine daha fazla katkı sağlayacağız. Bu vesile ile bütün çiftçi kardeşlerimizin hasatları bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav da Kayseri'nin geçen yıl TÜİK verilerine göre 150 bin dekar alanda 1 milyon tonun üzerinde şeker pancarı üretimiyle Türkiye'de üçüncü sırada yer aldığını aktardı.

Melikgazi'de yol çalışmaları

Melikgazi Belediyesi tarafından Gürpınar Mahallesi'nde 12 kilometrelik yol çalışması yapılıyor.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yeni yollar yaparak ya da mevcut yolları daha sağlıklı hale getirerek çalışmaları sürdürdüklerini aktardı.

Belediye olarak her alanda çalışmaları sürdürdüklerini anlatan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"İlçe merkezinde ve kırsalda eşit hizmet ilkesiyle alt yapı ve yol yapım çalışmalarını gerçekleştiriyor, vatandaşlarımızı hak ettikleri hizmetler ile buluşturmaya devam ediyoruz. Güzel ilçemiz Melikgazi'nin dört bir yanını rahat ve konforlu ulaşımla buluşturmak için yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Yaptığımız çalışmalarda önce altyapıyı tamamlıyor, ardından üstyapı çalışmalarına geçiyoruz. Bu kapsamda Gürpınar Mahallemizin genelinde, asfalt yolların yenilemesi yapıldı. İmar planının müsaade ettiği yerlere de doğal gaz hattı çekildi. Bu vesile ile bütün alt yapıyı da yenilemiş olduk."