Koçarlı Belediye Başkanı Üretici Kadınlara Müjde Verdi

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, ilçe pazarı ziyaretinde üretici kadınlara haftanın her günü ürettikleri ürünleri satabilecekleri üretici pazarı müjdesi verdi.

Cihanoğlu Kulesi ve Konağı restorasyonu kapsamında hayata geçecek olan çevre düzenlemesi ile hem yazın hem de kışın faaliyette olacağı, kapalı dükkanlarda üretici Koçarlılı kadınların ücretsiz bir şekilde yararlanacağını açıklayan Başkan Kaplan "Üretici kadınlarımız el emeklerini artık daha rahat satabilecekler" dedi.

Her Pazartesi günü ilçe pazarını ziyaret eden Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, üretici kadınların isteklerini dinledi. Kadınların ilçe pazarının yapılacak olan kapalı Pazar yerine taşınmasında kendilerinin nerede satış yapacağını sorması üzerine Başkan Kaplan "Üretici kadınlarımızın yeri bizde daha başka sizler için en iyisini düşünüyoruz" dedi.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Koçarlı'nın tanıtımında önemli bir konuma sahip olan Cihanoğlu Kulesi ve Konağı'ndaki restorasyon kapsamında hayata geçecek olan düzenlemelerin ilçenin turizm potansiyeline çok önemli katkı sağlayacağını bununla birlikte üretici kadınlara hem yeni yapılacak olan kapalı Pazar yerinde yer vereceklerini hem de Cihanoğlu Kulesi ve Konağı restorasyonu kapsamında yapılacak çevre düzenlemesi ile inşa edilecek panayır ve satış alanlarında haftanın her günü üretici kadınların satış yapabileceğini söyledi.

Başkan Kaplan "Çalışmalar tamamlandığında şimdiki satış alanı Adnan Menderes Demokrasi Müzesi ve Çakırbeyli Köylü Pazarı ile bütünleşecek. Koçarlı daha da gezilmeye, görülmeye değer bir yer haline gelecek" dedi. Kule ve konak etrafındaki alanlarda da ayrıca yine tarihi dokuya uygun sokak güzelleştirme çalışması yapılacağını da söyledi.

"10 bin metrekarelik alanı turizme kazandıracağız"

Gerçekleştirilecek çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Kaplan, "Cihanoğlu Kulesi ve Konağı'nın bulunduğu bu alan dışarısında 5 bin metrekarelik bir pazar yeri var. Orayı da sisteme entegre haline getirdik. Yaklaşık 10 bin metrekare alan içerisindeki alanda gerçekleştirilecek çalışmalarla burayı turizme kazandıracağız. Tarihimizi yaşatarak, o dokuyu orijinaline döndürerek gelecek kuşaklara aktarmanın derdindeyiz. Belediye olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bizim de tahsis ettiğimiz 5 bin metrekarelik alan içerisinde köylü pazarı, yöresel ürünlerin satıldığı alanlar, hediyelik eşya stantları, yeme-içme alanları ve otopark gibi bu bölge ile entegre olacak şekilde alanları da ilçemize kazandıracağız. Kent müzesi de bu proje dahilinde gerçekleştirilecek olan çalışmalardan bir tanesi. Çalışmalar tamamlandığında burası da Adnan Menderes Demokrasi Müzesi ve Çakırbeyli Köylü Pazarı ile birlikte bütünleşecek ayrıca kafe, otopark ve çocuk oyun alanları yapacağız. Koçarlı daha da gezilmeye, görülmeye değer bir yer haline gelecek" ifadelerini kullandı.

Başkan Kaplan ayrıca "Bu çalışmalar ile de üretici kadınlarımız ürünleri hafta içi getirip burada satacaksınız. Bir tek Pazartesi günü değil haftanın her günü satış olacak. Kapalı bir alan olacak. Kendi ürettiğiniz ürünleri hafta içi getirip her gün satacaksınız. Kendi üretici olan köylülerimizden yer parası da almayacağız veya çok cüzi sembolik rakamlar olacak" diyerek üretici Koçarlılı kadınlara müjdeyi verdi.

Üretici kadınlar ise Başkan Kaplan'a bu projesinden dolayı memnuniyetlerini dile getirerek teşekkür ettiler. - AYDIN