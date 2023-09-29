Koçarlı Belediye Başkanı İşçilerle Kahvaltı Yaptı

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, kaldırım ve yol çalışmalarını incelemek için gittiği mahallelerde işçilerle birlikte kahvaltı yaptı. Başkan Kaplan, işçilere teşekkür ederek çalışmaların önemini vurguladı.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, devam eden kaldırım ve yol çalışmalarını incelemek için gittiği mahallelerde işçilerle birlikte kaldırım üzerinde kahvaltı yaptı.

Başkan Kaplan sabah mesaisine yapımı tamamlanan ve yapımı devam eden yol çalışmalarını inceleyerek başladı. Kahvaltı molası veren işçilerle birlikte kaldırımda parke taşlarının üzerine oturarak kahvaltı yapan Başkan Kaplan, işçilerle sohbet ederek, "Hizmet aşkı var ki, yüreklerimizi birleştirir, ekmeklerimizi bölüştürür. Siz fedakar işçilerimizin alın teri ile şekillenen sokaklarımız soframız oldu. Hakkınız ödenmez" diyerek işçilere teşekkür etti.

Başkan Kaplan, bu anı yaşamaktan her zaman mutlu olduğunu belirterek işçilerin üstlendikleri görevin önemli bir görev olduğunu çünkü onların halkın rahat etmesi için ve ilçenin daha modern bir görünüme kavuşması için çalıştıklarını söyledi.

Çalışma esnasında çay eşliğinde kaldırımda kahvaltı yapmanın çok keyifli olduğunu ifade eden Başkan Kaplan, "Buradaki çayın tadını başka yerde bulmak mümkün değil. İşçilerimizle bir arada olmak bize keyif veriyor. İşçilerimiz hemşerilerimizin güzel yaşayabilmeleri adına mücadele eden insanlardır. Emeklerinden dolayı bütün işçi kardeşlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Kaplan ayrıca, yol ve kaldırım çalışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada da, "Öncelikle biz, hemşerilerimizden; onlara vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür diliyorum. Tabi ki sabrın sonu selamettir. İlçemizin bütün sokaklarında program dahilinde alt yapı çalışmalarını tamamlayıp üstyapı olarak sokak ve kaldırımları yeniliyoruz. Koçarlımızı baştan aşağı yenilemek kısa zamanda olacak bir iş değil. Bu nedenle hemşerilerimize sabırları için teşekkür ediyorum. Bu anlayışla olaya yaklaşmamız lazım. Bu günlerde yapımı devam eden sokaklarımızda sıkıntımız olacak ama bundan sonra ki süreçte daha düzgün ve güzel yollarda kaldırımlarda yürümemizi sağlayacak. Koçarlılı hemşerilerimiz çok kısa süre içinde hak ettikleri düzgün yollarına kavuşacaklar" diye konuştu. - AYDIN