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Kocaeli Valisi Seddar Yavuz Seçim Öncesi Açıklamalarda Bulundu

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Oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, 1 milyon 533 bin 380 seçmenin oy kullanacağını belirterek, "Herhangi bir olumsuzluğa sebebiyet vermemek bakımından emniyet, jandarma ve sahil güvenlik olmak üzere 7 bin 87 güvenlik personeli seçim için görevlendirilmiş bulunmaktadır" dedi.

Vali Seddar Yavuz ve ailesi İzmit Ortaokulunda oylarını kullandı. Oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Seddar, "31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerini bugün gerçekleştiriyoruz. Öncelikle hem şehrimize hem adaylara hem de siyasi partilere hayırlı ve uğurlu olması dileklerimi iletmek istiyorum. Bugün itibariyle 669 sandık bölgesinde 4 bin 739 sandıkta 1 milyon 533 bin 380 seçmenimiz oylarını kullanacaklar. Özellikle seçimin güven ortamında gerçekleşmesi, vatandaşlarımızın özgür iradesinin sandığa yansıması bakımından ve herhangi bir olumsuzluğa sebebiyet vermemek bakımından emniyet, jandarma ve sahil güvenlik olmak üzere 7 bin 87 güvenlik personeli seçim için görevlendirilmiş bulunmaktadır. Bu konuyla ilgili olarak Valiliğimizce çeşitli çalışmalar gerçekleştirilmiş ve tüm planlamalar yapılmıştır. 4 yıldır görev yapan bu şehrin Valisi olarak Kocaeli'nin demokratik olgunluğa en fazla erişmiş şehirlerden bir tanesi olduğuna gönülden inanıyorum. Bugüne kadar yapmış olduğumuz seçimlerde neredeyse kayda değer bir olay da meydana gelmediğini memnuniyetle ifade etmek istiyorum. Yine beklentimiz aynı yönde. Seçimin, halkın iradesinin ve egemenliğinin sandığa yansıması noktasında hem bir görev hem de bir sorumluluk olan oylarımızı kullanmaya herkesi davet ediyorum" dedi.

"Tüm süreci takip ediyoruz"

Tüm tedbirlerin alındığını belirten Vali Yavuz, "Tüm süreci takip ediyoruz. Bize düşen görev etkin güvenlik tedbirleri almak, güven ve huzur içerisinde bu seçimi gerçekleştirmektir. Biz de Valilik olarak devletin birimleriyle beraber bu konuyla ilgili hassas bir şekilde çalışıyoruz, tüm süreci takip ediyoruz. Buradan sonra da Vali Yardımcılarımız, İl Emniyet Müdürümüz, İl Jandarma Komutanımız ve ilgili diğer çalışanlarımızla birlikte Valiliğimizde GAMER'de ve ayrıca ilçelerde oluşturduğumuz yine seçim koordinasyon merkezleri ile anlık olarak takip edeceğiz ve herhangi bir sıkıntı olmaması için de elimizden gelen gayreti göstereceğiz" diye konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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