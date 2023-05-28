Kocaeli Valisi Seddar Yavuz oy kullandı

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oy verdi.

Vali Yavuz, oy kullanacağı İzmit Ortaokulu'na eşi Selda Yavuz ile geldi.

Oyunu kullandıktan sonra okul bahçesinde gazetecilere açıklama yapan Yavuz, Türk milletinin yıllardır dünyaya örnek olmuş seçimler gerçekleştirdiğini, bugün de herkesin aynı olgunlukla sandığa gideceğine inandığını söyledi.

Kocaeli'de 644 sandık bölgesinde 4 bin 346 sandıkta 1 milyon 516 bin 820 seçmenin oy kullanacağını aktaran Yavuz, "Özellikle halkımızın hür iradesinin sandığa yansıması ve herhangi bir baskı altında kalmaması için valiliğimiz koordinasyonunda günlerce süren detaylı güvenlik planlamaları yapılmış ve 886 ekip, 6 bin 200 personel ve 1456 araçla şu anda güvenlik tedbirlerini almış bulunuyoruz." diye konuştu.

Vali Yavuz, şu ana kadar sadece bir sandıkta görevlilerle tartışma şeklinde ufak bir hadisenin meydana geldiğini dile getirerek, "Bunun dışında ilimizde herhangi bir seçim suçu ya da olayı meydana gelmemiştir. Ayrıca bu personele ilaveten hazır kuvvet olarak tuttuğumuz, herhangi bir olay olduğunda da derhal müdahale edebileceğimiz hazır kıta ekiplerimiz de yine bekliyor." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin aziz Türk milletine, gönül coğrafyasına hayırlı ve uğurlu olmasını temenni eden Yavuz, aldıkları tedbirlere ve halkın demokrasiye olan inancına sonuna kadar güvendiğini sözlerine ekledi.