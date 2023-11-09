Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Atatürk'ü Anma Mesajı Yayımladı

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85'inci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yavuz, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Türk milletinin bağrından çıkan, milletiyle başlattığı bağımsızlık mücadelesinde cephede kahramanca mücadele eden büyük komutan olduğunu belirterek, Türk insanına milli ruh ve benliği aşılayarak yeniden ayağa kalkmasını sağladığını kaydetti.

Atatürk'ün, Türk milletinin tüm insanlığın karşısında saygın millet olduğunu ispatlayan lider olduğunu aktaran Yavuz, "Bağımsızlık mücadelemizin önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Samsun'da başlattığı istiklal mücadelesini milletimizin azim ve fedakarlığıyla başarıya ulaştırarak Cumhuriyet'le taçlandırmış, tüm mazlum milletlere de örnek olmuştur. Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde, kahraman ecdadımızca büyük fedakarlıklar gösterilerek kurulan Türkiye Cumhuriyeti, milli iradeyi esas alan, demokratik ve insan haklarına saygılı, bölgesinde ve dünyada söz sahibi, saygın ülke olarak emin adımlarla yoluna devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Vali Yavuz, şunları kaydetti:

"Kuruluşunun 100. yılını şanına yakışır şekilde kutladığımız Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma hedefi ve ikinci yüzyılımız olan Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda var gücümüzle çalışma azim ve kararlılığımızı bir kez daha ifade ediyoruz. Atatürk'ün 'en büyük eserim' dediği Cumhuriyet'imizin 100. yılını gururla ve iftiharla kutlayıp istikrar içinde güçlenmeye ve büyümeye devam ederken, ecdadımızın her dönemde önüne çıkan engelleri birlik ve beraberlik içinde aştığını, milli ve manevi değerlerini her şart altında yaşattığını, inandığı yoldan asla dönmediğini, istiklaline ve istikbaline canı pahasına sahip çıktığını da unutmamalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle eşsiz komutan, Türkiye Cumhuriyeti'nin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun."