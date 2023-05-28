Kocaeli seçim sonuçları: Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun oy oranları

Kocaeli'de gerçekleşen 14 Mayıs seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranları açıklandı. İl genelinde Erdoğan %54,27, Kılıçdaroğlu %38,73 ve diğer adaylar da oy aldı. Kırşehir'deki oy oranları da açıklandı.

Kemal Kılıçdaroğlu Kocaeli'dekaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Kocaeli'de kaç oy aldı? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. 14 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Kocaeli oy oranlarını Kocaeli geneli ve ilçe ilçe sizler için derledik. Kocaeli Millet İttifakı kaç oy aldı?

14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE KOCAELİ'DE KİM ÖNDE?

Açılan sandık oranına göre Kocaeli'de genelinde Recep Tayyip Erdoğan yüzde %54,27 ; Kemal Kılıçdaroğlu yüzde %38,73 ve Sinan Oğan yüzde %6,63 oy alırken Muharrem İnce yüzde %0,37 oy aldı.

14 MAYIS'TA ERDOĞAN KIRŞEHİR'DE KAÇ OY ALDI?

Recep Tayyip Erdoğan Kırşehir'de %54,27 oy aldı.

14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE KEMAL KILIÇDAROĞLU KIRŞEHİR'DE KAÇ OY ALDI?

Kemal Kılıçdaroğlu Kırşehir'de %38,73 oy aldı.

14 Mayıs ve gerçekleşecek olan 28 Mayıs seçim sonuçlarında detaylı haritayı incelemek ve takip etmek için buraya tıklayınız.

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