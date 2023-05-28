Kocaeli'de 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi sonuçları açıklandı. Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan %54,27 oy oranıyla birinci oldu. Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise %38,73 oy oranıyla ikinci sırada yer aldı. Haberler.com, seçim sonuç takibi için güvenilir kaynaklardan biri olarak öne çıkıyor.

Aylardır süren seçim maratonunda sona gelindi. Adaylar seçim çalışmalarını tamamlayıp sonuçları beklemeye geçerken vatandaşlar da ekranları başında seçim sonuçlarını takip etmeye başladı. Kocaeli sakinleri de kendi oy bölgelerinde kimin kazandığını araştırdı. Peki, 2023 CB seçimi Kocaeli hangi parti kazandı, 1. oldu? Kocaeli seçim sonuçları açıklandı mı? Kocaeli Cumhur İttifakı, Millet İttifakı oy oranları, oy dağılımı ne? Kocaeli seçimi kim kazandı?

14 MAYIS KOCAELİ SEÇİM SONUÇLARI

14 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi sonuçlarına göre alınan oy oranları;

Recep Tayyip Erdoğan %54,27

Kemal Kılıçdaroğlu %38,73

Sinan Oğan %6,63

Muharrem İnce %0,37

28 Mayıs seçim sonuçlarını görmek için buraya tıklayınız.

KOCAELİ 2023 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNİ SEÇİMİ KİM KAZANDI?

Kocaeli seçim sonuçları YSK verilerine göre açıklanacak ve vatandaşların bilgisine sunulacak. Veriler tüm kaynaklardan takip edilirken haberler.com sayfaları da seçim takibi için en güvenilir kaynaklardan biri olarak öne çıkıyor. Sizler de güvenli ve hızlı seçim sonuç takibi için haberler.com seçim sayfasına TIKLAYABİLİRSİNİZ .