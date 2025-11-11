Kocaeli'deki Yangın ile İlgili İnceleme Başlatıldı

Ak Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 6 kişinin hayatını kaybettiği kozmetik fabrikasındaki yangına ilişkin, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız sürece ilişkin kapsamlı bir inceleme başlatmış, ilgili personel hakkında görevden el çektirilme gibi idari işlemler derhal başlatılmıştır. Bundan sonraki süreçte de olay bütün yönleriyle titizlikle ele alınacaktır." açıklamasında bulundu.

TBMM Genel Kurulunda siyasi partilerin grup başkan ve grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya, Gezi Parkı davası hükümlüsü Tayfun Kahraman ile ilgili Anayasa Mahkemesinin yeniden yargılanması yönündeki kararına rağmen, tahliye ve yeniden yargılama talebinin İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince reddedildiğini söyledi. Kaya, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun "Anayasa Mahkemesinin yetkisini tanımayarak Anayasa'yı ihlal eden mahkeme üyeleri hakkında" soruşturma başlatmasını istedi.

Ak Parti'nin, Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkını hayata geçirdiğini ve bunun "devrim niteliğinde" olduğunu belirten Kaya, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) verdiği kararlara uymanın hukuk devletinin bir gereği olduğunu ifade etti.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 6 kişinin hayatını kaybettiği kozmetik fabrikasındaki yangına değinerek, fabrika sahipleri ve iş yerinin denetlenmediğini iddia ederek ilgili kurumlara tepki gösterdi.

OIayın araştırılmasına ilişkin önerge verdiklerini bildiren Çömez, milletvekillerinden önergeye destek vermelerini istedi.

"Devletimiz payidar, milletimiz bahtiyar olacaktır"

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının seneyi devriyesinde hürmet, rahmet ve minnetle andı.

Atatürk'ün 57 yıllık ömrüne sığdırdığı büyük atılım, ilke ve ülkülerin silinmez izler bıraktığını kaydeden Akçay, "O imkansız denilen bir zaman ve şartlarda milletine güvenmiş, küllerinden doğan bir devlete istikamet vermiş bir devlet adamıydı." değerlendirmesinde bulundu.

10 Kasım günlerinin birer yas ve dövünme günü olmadığını, Atatürk'ün mirasının da "hatıra değil bir hareket çağrısı" olduğunu dile getiren Akçay, "Cumhuriyeti yaşatmak, birliğimizi tahkim etmek, demokrasimizi geliştirmek, her neslin ve hepimizin omuzlarındadır. Cumhuriyet bizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller istemektedir. Devletimiz payidar, milletimiz bahtiyar olacaktır. Birliğimiz bozulmayacak, bağımsızlığımızdan ödün verilmeyecektir." diye konuştu.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Kocaeli'deki kozmetik fabrikasında çıkan yangında hayatını kaybedenlerin isimlerini okudu.

Bu isimlerin sayı değil, yaşamlarını sağlamak için işe gidenler olduğunu dile getiren Koçyiğit, "bu kişilerin bir iş cinayetinde yaşamını yitiren insanlar olduğunu" savundu. Koçyiğit, "Rekabet diyerek, büyüme diyerek, sürekli sermayenin sırtını sıvazlayarak, insan yaşamını, işçi yaşamını hiçe sayan büyük bir girdabın içerisindeyiz." sözlerini sarf etti.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" iddianamesine tepki gösterdi.

İddianamenin içeriğinin bir gazetede daha önceden yayımlandığını belirten Başarır, "iddianamede haddini ve amacını aşan ithamlar bulunduğunu" öne sürdü.

"Cumhuriyet, bu aziz milletin azminin, kararlılığının eseridir"

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Cumhuriyetin kurucusu, Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 87'inci yılında saygıyla andı.

Atatürk'ün milletin ortak değeri olduğunu vurgulayan Yenişehirlioğlu, "Onun öncülüğünde yürütülen milli mücadele, bu toprakların ebedi vatan olarak kalmasını sağlamıştır. Cumhuriyet, bu aziz milletin azminin, kararlılığının eseridir. Bugün bizlere düşen görev onun miras bıraktığı Cumhuriyeti daha güçlü, daha müreffeh bir Türkiye hedefiyle geleceğe taşımaktır." diye konuştu.

Kocaeli'deki kozmetik fabrikasında çıkan yangında hayatını kaybedenleri rahmetle anan Yenişehirlioğlu, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız sürece ilişkin kapsamlı bir inceleme başlatmış, ilgili personel hakkında görevden el çektirilme gibi idari işlemler derhal başlatılmıştır. Bundan sonraki süreçte de olay bütün yönleriyle titizlikle ele alınacaktır." açıklamasında bulundu.

Yenişehirlioğlu, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında ülkenin dört bir yanında fidan dikildiğini anımsatarak, herkesi bu "seferberliğe" katılmaya davet etti.

Öte yandan, tüm siyasi partilerin grup başkan ve başkanvekilleri Türkiye'ye ait askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini paylaştı.

TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl de söz konusu olayın en az kayıpla atlatılması temennisinde bulundu.