Kocaeli'de Yabancılara Sahte Geçici İkamet Belgesi Operasyonu

Kocaeli'de yabancı uyruklulara sahte geçici ikamet belgesi düzenlediği iddiasıyla 13 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda suça konu evrak ele geçirildi.

Kocaeli'de yabancı uyruklulara sahte geçici ikamet belgesi düzenlediği iddiasıyla 13 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerinin, kentteki yabancı uyruklu kişilere usulsüz ve sahte belgelerle geçici ikamet hazırladıkları tespit edilenlere yönelik çalışma başlattığı belirtildi.

Belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 13 zanlının yakalandığı aktarılan açıklamada, şahısların ikametlerinde yapılan aramada çok sayıda suça konu evrak ele geçirildiği ifade edildi.

Açıklamada, usulsüz ikamet verilmesine aracı olan ve ikametini kullandıran 53 şahsa yönelik adli ve idari işlemlerin yapıldığı kaydedildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.