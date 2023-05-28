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Kocaeli'de Vatandaşlar İkinci Tur İçin Sandıklara Akın Etti

Politika Haberleri

14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nin ikinci tura kalmasıyla Türkiye genelinde olduğu gibi Kocaeli'de de vatandaşlar sandıklara akın etti.

Kocaeli'de vatandaşlar ikinci tur için sandıklara akın etti

KOCAELİ - 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nin ikinci tura kalmasıyla Türkiye genelinde olduğu gibi Kocaeli'de de vatandaşlar sandıklara akın etti.

14 Mayıs'ta yapılan seçimlerde Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ikinci tura kalmasının ardından Türkiye genelinde olduğu gibi Kocaeli'de de oy verme işlemleri başladı. Sabah saat 08.00 itibariyle vatandaşlar oy vermek için sandıklara akın etti. İlk turda Kocaeli'de Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 54.27'sini, Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 38.73'ünü toplamıştı. İkinci turda da vatandaşlar 2 cumhurbaşkanı adayından birine oy kullanmak üzere okulları doldurdu. Oy verme işlemi, saat 17.00 itibariyle sona erecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Ekrem Ceylan - Politika

Cumhurbaşkanlığı Seçimleri 14 Mayıs Türkiye Kocaeli Politika Haberler

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