Kocaeli'de Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 5 Tutuklama

Kocaeli'de polisin düzenlediği silah kaçakçılığı operasyonunda adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 5'i tutuklandı. Operasyonda çok sayıda silah ve mermi ele geçirildi.

KOCAELİ'de, polisin düzenlediği silah kaçakçılığı operasyonunda adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 31 Ekim'de silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Şüphelilere ait ev, iş yeri ve araçlarda, 10 ruhsatsız tabanca, 754 mermi, 1 kurusıkı tabanca, 4 tüfek, 1 namlusuz tabanca, 1 sürgüsüz tabanca, 2 icra yayı ve mili, 1 horoz mekanizması, 6 namlu, namlu açmaya yarayan alet, 1 bıçak ele geçirildi. Operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 16'sı emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakıldı. Dün, 9 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.