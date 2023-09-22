Kocaeli'de PKK/KCK üyesi yakalandı

Kocaeli'de terör örgütü PKK/KCK üyeliği suçundan hakkında ceza bulunan sanık, Edirne'de yakalandı. Sanığın HDP Darıca ilçe yöneticisi olduğu belirtildi.

Kocaeli'de, terör örgütü PKK/KCK üyeliği suçundan hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası ve yurt dışı çıkış yasağı bulunan sanık, Edirne'de yakalandı.

2. Ağır Ceza Mahkemesince terör örgütü PKK/KCK üyeliği suçundan hakkında 6 yıl 3 ay hapis ve yurt dışına çıkış yasağı cezası verilen İ.G, yurt dışına kaçmaya çalıştığı Edirne'de, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli yapılan çalışmada hudut birliklerince gözaltına alındı.

Adli kontrol hükümlerini ihlal ettiği belirlenen sanık İ.G, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sanık İ.G'nin HDP Darıca ilçe yöneticisi olduğu belirtildi.