Kocaeli'de PKK/KCK üyesi firari hükümlü yakalandı

Kocaeli'de, terör örgütü PKK/KCK'ya üye olma suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda N.A. isimli hükümlü gözaltına alındı ve cezaevine gönderildi.

Kocaeli'de, terör örgütü PKK/KCK'ya üye olma suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, PKK/KCK'ya üye olma suçundan hakkında kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası bulunan N.A'nın yakalanması için Dilovası'nda operasyon gerçekleştirildi.

Yakalanan N.A. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.