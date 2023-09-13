Kocaeli'de PKK/KCK üyesi firari hükümlü yakalandı
Kocaeli'de, terör örgütü PKK/KCK'ya üye olma suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda N.A. isimli hükümlü gözaltına alındı ve cezaevine gönderildi.
Kocaeli'de, terör örgütü PKK/KCK'ya üye olma suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, PKK/KCK'ya üye olma suçundan hakkında kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası bulunan N.A'nın yakalanması için Dilovası'nda operasyon gerçekleştirildi.
Yakalanan N.A. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Politika