Kocaeli'de PKK/KCK operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

Kocaeli'de yapılan operasyonda PKK/KCK terör örgütüne yönelik çalışmalar kapsamında 4 şüpheli tutuklandı.

Kocaeli'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 4 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında operasyon gerçekleştirildi.

Gebze ilçesinde örgüt içinde faaliyet gösterdikleri yönünde tespitler bulunan 4 şüpheli, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.