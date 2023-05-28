Kocaeli'de oy verme işlemi sona erdi

Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nin ikinci turunda oy verme işlemi sona erdi. Türkiye genelinde olduğu gibi Kocaeli'de de oy verme işlemi sona erdi. Sabah 8'de oy kullanmaya başlayan vatandaşlar 17.00'ye kadar oy verme işlemini tamamladı. Tüm okullarda saat 17.00 itibariyle oylar sayılmak üzere sandıklar açılmaya başladı. - KOCAELİ