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Kocaeli'de Mahalli İdareler Genel Seçimleri Başladı

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Kayıtlı 1 milyon 553 bin 380 seçmenin bulunduğu Kocaeli'de, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanma işlemi saat 08.00 itibarıyla başladı.

Türkiye'deki yerel yöneticilerin belirlenmesi için gerçekleştirilen 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oy kullanma işlemi başladı. Saat 08.00 itibarıyla Körfez ilçesi Yeniyalı Mahallesi'ndeki Atatürk Ortaokulu'nda da oy kullanacak seçmenler sandık başlarına geldi. Sandık kurul üyeleri tarafından nasıl oy kullanılacağı anlatılan seçmenler, ardından aldıkları pusulalarla tercihlerini yapıp, zarfları sandığa attı. Seçmenler oy kabinlerine cep telefonlarını sokmamaları konusunda uyarıldı. Valilik ise seçim noktalarında görevlendirdiği 7 bin 87 personel ile seçim güvenliğini sağlıyor.

Kocaeli'de 669 sandık bölgesinde 4 bin 739 sandıkta, 1 milyon 553 bin 380 kayıtlı seçmen bulunuyor. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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