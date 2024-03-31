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Kocaeli'de Mahalli İdareler Genel Seçimi Oy Verme İşlemi Sonlandı

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Kocaeli'de Mahalli İdareler Genel Seçimi için oy verme işlemi saat 17.00'da sona erdi.

Türkiye'de yerel yöneticilerin belirlenmesi için gerçekleştirilen Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oy kullanma işlemi tamamlandı. Kocaeli'de de sabah 08.00 saat itibariyle başlayan seçime vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kentin 12 ilçesindeki 4 bin 739 sandıkta oy kullanıldı.

Saat 17.00 itibariyle sandık görevlileri oy sayma işlemlerine başladı. - KOCAELİ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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