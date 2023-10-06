Kocaeli'de hükümlü cezaevine gönderildi

Kocaeli'de hakkında müebbet hapis cezası bulunan S.E., polis tarafından yakalandı ve cezaevine gönderildi.

Kocaeli'de hakkında müebbet hapis cezası bulunan hükümlü, cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda "kasten öldürme", "silahla yağma" ve "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanunu'na muhalefet" suçlarından hakkında müebbet ile 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan S.E. (51), düzenlenen operasyonla yakalandı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.