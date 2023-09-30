Kocaeli'de Gümrük Kaçağı Makaron ve Tütün Ele Geçirildi

Kocaeli'de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, gümrük kaçağı 140 bin 600 adet dolu ve boş makaron, 3 sigara sarma makinesi ile 100 kilo tütün ele geçirildi. 5 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli'de polis ekiplerince gümrük kaçağı 140 bin 600 adet dolu ve boş makaron, 3 sigara sarma makinesi ile 100 kilo tütün ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Gölcük'te 5 ikamete operasyon düzenlendi. 5 ikamette yapılan aramada gümrük kaçağı 100 kilo kıyılmış tütün, 58 bin dal dolu makaron, 82 bin 600 dal boş makaron, 3 sigara sarma makinesi ve 4 hava kompresörü ele geçirildi. Malzemelere el koyulurken olayla ilgili 5 şahıs gözaltına alındı. - KOCAELİ