Kocaeli'de Firari Hükümlü Yakalandı
Kocaeli'de silahlı terör örgütü üyeliğinden hüküm giyen firari bir kişi, polis tarafından yakalandı. C.K. isimli hükümlü, cezaevine gönderildi.
Kocaeli'de, silahlı terör örgütü üyeliğinden hakkında kesinleşmiş 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, aranan kişilere yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda, kentte görülen davadan hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.K. yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu - Politika