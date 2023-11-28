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Kocaeli'de FETÖ üyesi yakalandı

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Kocaeli il Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 7 yıl, 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı operasyon ile yakaladı.

Kocaeli il Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 7 yıl, 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı operasyon ile yakaladı.

Kocaeli ve ülke genelinde terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, İstanbul Ağır Ceza Masası tarafından hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 7 yıl, 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan P.K. isimli sanık, jandarma tarafından düzenlenen operasyon ile Gebze'de yakalandı.

Sanık, yapılan işlemlerinin ardından Gebze Kapalı Kadın Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Jandarma Kocaeli Güvenlik Terör Politika Haberler

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