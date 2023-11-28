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Kocaeli'de FETÖ Üyesi Hükümlü Yakalandı

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Kocaeli'de FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, operasyon sonucunda hükümlü Gebze Kapalı Kadın Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kocaeli'de FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, aranan FETÖ hükümlüsü P.K'nin yakalanmasına yönelik Gebze ilçesinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda yakalanan ve hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunan hükümlü, işlemlerin ardından Gebze Kapalı Kadın Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: AA / Politika

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