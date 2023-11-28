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Kocaeli'de FETÖ Üyesi Hükümlü Yakalandı

28 Kasım 2023 13:08 Son Güncelleme: 13:10 Abone Ol

Kocaeli'de FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, operasyon sonucunda hükümlü Gebze Kapalı Kadın Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.