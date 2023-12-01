Üye Girişi
Haberler

Kocaeli'de DEAŞ Terör Örgütüne Üye Olan 2 Kişi Yakalandı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Kocaeli'de DEAŞ terör örgütüne üye olan ve örgüte finansman sağladığı iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı. 1 kişi tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KOCAELİ'de 2 ilçede, DEAŞ terör örgütüne üye olan ve örgüte finansman sağladığı iddia edilen 2 kişi yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik başlatılan çalışmalar kapsamında, terör örgütüne üye olan ve örgüte finansman sağladığı iddia edilen 2 kişiye yönelik operasyon düzenlendi. Körfez ilçesinde olduğu tespit edilen N.D. isimli kadın, jandarmanın operasyonuyla gözaltına alındı. M.F.A. isimli erkek ise Dilovası ilçesindeki bir eve yapılan operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı. N.D.'nin evindeki aramada yasaklı yayınlar ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Jandarmada işlemleri tamamlanan N.D. ve M.F.A., 'Terör örgütüne üye olmak' ve 'Terör örgütüne finansal destek sağlamak' suçlamalarıyla bugün Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkemede hakim karşısına çıkan N.D. tutuklandı, M.F.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

operasyon Güvenlik Adliye Terör Politika Haberler

Bakmadan Geçme

Ateş Kuşları CANLI İZLE! 1 Aralık Ateş Kuşları 33. Yeni bölüm CANLI YAYIN! Ateş Kuşları FULL İZLE! CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 1 Aralık GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! 2 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 2 Aralık Cumartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? HANGİ BANKA NE KADAR FAİZ VERİYOR? Akbank, Ziraat, Garanti, İş Bankası, Deniz Bank, Fibabanka mevduat faiz oranları yüzde kaç? Kayserispor neden puan silme cezası aldı? Kayserispor ceza mı aldı, neden? CUMANIN KAZASI OLUR MU? Cuma namazını kaçıran ne olur, kazası nasıl kılınır? İBB 2023 BURSU NE ZAMAN AÇIKLANACAK, açıklandı mı, yatacak mı? İBB Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı sonuçları belli oldu mu? Gelinim Mutfakta Melek kimdir? Gelinim Mutfakta Melek Kural kaç yaşında, nereli? Sürat Kargo Cumartesi açık mı? Sürat Kargo Cumartesi günü dağıtım yapıyor mu, saat kaça kadar açık? AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK 2023? Anadolu Üniversitesi sınav giriş belgeleri açıklandı mı, nereden alınır? Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanır? Asgari Ücret Tespit Komisyonu hangi tarihte toplanıyor? DOĞU EKSPRESİ BİLET FİYATLARI 2023 || Doğu Ekspresi bilet ne kadar 2023, 2 kişilik, 4 kişilik örtülü kuşetli, yataklı ne kadar? Borsa neden düşüyor? 1 Aralık Borsa neden düşer, hisseler neden düşüş gösterir? Çalışan emekliye ikramiye (5000 TL) ne zaman yatacak, yatacak mı? Çalışan emekliye 5 bin TL verilecek mi? Asgari ücret ne zaman belli olacak? Asgari ücret kaç TL, ne kadar olacak 2024?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title