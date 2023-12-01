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Kocaeli'de DEAŞ operasyonu: 2 şüpheliden biri cezaevine gönderildi

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Kocaeli'de gerçekleştirilen operasyonda DEAŞ terör örgütüne yönelik 2 şüpheli gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi. Şüphelilerden biri tutuklanırken diğerine adli kontrol hükümleri uygulandı.

Kocaeli'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Körfez ve Dilovası ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, M.F.A. ile kadın şüpheli N.D. gözaltına alındı.

N.D'nin adresinde yapılan aramalarda, dijital materyal ile örgütsel doküman ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.D, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheli M.F.A. hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Kaynak: AA / Politika

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