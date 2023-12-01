Haberler ›› Politika ›› Kocaeli'de DEAŞ operasyonu: 2 şüpheliden biri cezaevine gönderildi

Kocaeli'de DEAŞ operasyonu: 2 şüpheliden biri cezaevine gönderildi

1 Aralık 2023 17:02 Son Güncelleme: 17:03 Abone Ol

Kocaeli'de gerçekleştirilen operasyonda DEAŞ terör örgütüne yönelik 2 şüpheli gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi. Şüphelilerden biri tutuklanırken diğerine adli kontrol hükümleri uygulandı.