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Kocaeli'de 'Cumhurbaşkanı Seçimi' Kutlamaları

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylamasında kesin olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önde olması sebebiyle vatandaşlar kutlama yapmak için sokağa döküldü. Kocaeli'de AK Parti'liler konvoy oluşturarak ilçede sevinç turu attı.

İZMİT'te Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylamasında kesin olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önde olması sebebiyle vatandaşlar kutlama yapmak için sokağa döküldü.

Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması ile ilgili kesin olmayan sonuçların açıklanmasının ardından Kocaeli'de Ak Parti'liler konvoy oluşturarak ilçede sevinç turu attı. Araçlarıyla sokaklarda korna çalan ve AK Parti bayrakları sallayan vatandaşlar şehrin bir çok noktasında konvoy oluşturdu. AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı önünde toplanan kalabalık ise, kurulan dev ekranda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hitabını dinledi. Kent genelinde kutlamalar devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Kocaeli Politika Haberler

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