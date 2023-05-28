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Kocaeli'de Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması başladı

Kocaeli'de Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması başladı

Politika Haberleri

Kocaeli'de seçmenler, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için oy kullanmaya başladı. 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı seçiminde adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için tekrar sandık başına gidiyor. Kartepe ilçesinde yer alan Rabak İlkokulu ve Gebze Mustafa Paşa İlkokulu'na sabah saatlerinde gelen sandık görevlileri, oy pusulalarının sayım ve kontrolünü gerçekleştirdi, daha sonra mühürleme işlemi yaptı. Sabah saat 08.00 itibariyle tercihlerini yapmaya başlayan seçmenlerin oy verme işlemi 17.00'da sona erecek. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından oy pusulalarının sayımına başlanacak.

Kocaeli'de seçmenler, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için oy kullanmaya başladı.

14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı seçiminde adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için tekrar sandık başına gidiyor.

Kartepe ilçesinde yer alan Rabak İlkokulu ve Gebze Mustafa Paşa İlkokulu'na sabah saatlerinde gelen sandık görevlileri, oy pusulalarının sayım ve kontrolünü gerçekleştirdi, daha sonra mühürleme işlemi yaptı.

Sabah saat 08.00 itibariyle tercihlerini yapmaya başlayan seçmenlerin oy verme işlemi 17.00'da sona erecek. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından oy pusulalarının sayımına başlanacak.

Kaynak: AA / Sefa Tetik - Politika

14 Mayıs Kocaeli Politika Haberler

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