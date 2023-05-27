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Kocaeli'de Cumhur İttifakı'na Üye Partilerin Temsilcilerinden Destek Yürüyüşü

Kocaeli'de Cumhur İttifakı'na Üye Partilerin Temsilcilerinden Destek Yürüyüşü

Politika Haberleri

Kocaeli'de Cumhur İttifakı çatısı altındaki partilerin temsilcileri tarafından yarın ikinci turu yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi öncesi destek yürüyüşü gerçekleştirildi.

Kocaeli'de Cumhur İttifakı çatısı altındaki partilerin temsilcileri tarafından yarın ikinci turu yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi öncesi destek yürüyüşü gerçekleştirildi.

Merkez Bankası İzmit Şubesi önünde toplanan ve aralarında Cumhur İttifakı'na üye partilerin il başkanları ve milletvekillerinin de yer aldığı grup, Cumhuriyet Bulvarı'ndan Anıtpark'a yürüdü.

Yürüyüş sırasında ellerindeki Türk bayraklarını sallayan katılımcılar sık sık "Başkan Erdoğan", "Recep Tayyip Erdoğan" sloganları attı.

Gruptakiler, bulvarda yürüyenlere karanfil dağıtarak yarın gerçekleştirilecek seçimde sandığa gitme çağrısında bulundu.

AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, etkinliğin sonunda yaptığı açıklamada, yürüyüş sırasında Kocaeli'deki herkesi sandığa davet ettiklerini, yarınki seçimlerin birlik ve beraberlik içerisinde geçeceğini ve seçimden zaferle çıkacaklarını söyledi.

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Kaynak: AA / Şahin Oktay - Politika

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