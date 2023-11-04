Kocaeli'de Atatürk'ün ölüm yıl dönümü için siren testi yapılacak

Kocaeli Valiliği, Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 85. yıl dönümü münasebetiyle il genelinde pazartesi günü siren sistemlerinin test edileceğini duyurdu.

Kocaeli Valiliği yaptığı yazılı açıklamada, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 85. yıl dönümü münasebetiyle her yıl olduğu gibi bu yılda 10 Kasım tarihinde saat 09.05'te il ve ilçelerimizde kurulu bulunan bütün ikaz, alarm sistemleri ile diğer kuruluşların sirenleri iki dakika süre ile çaldırılacaktır. Bu nedenle ilimiz genelinde siren sistemlerinin test edilmesi için 6 Kasım Pazartesi saat 10.00 itibariyle test amacıyla sirenler çaldırılacaktır" denildi. - KOCAELİ