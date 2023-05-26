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Kocaeli'de AK Parti Milletvekilleri Mazbatalarını Aldı

Kocaeli'de AK Parti Milletvekilleri Mazbatalarını Aldı

Politika Haberleri

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde AK Parti'den seçilen Kocaeli milletvekilleri, mazbatalarını aldı. AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, milletvekillerinin pazartesi gününden itibaren TBMM'de kayıtlarını yaptıracağını ve yemin töreninin ardından görevlerine başlayacağını kaydetti.

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde AK Parti'den seçilen Kocaeli milletvekilleri, mazbatalarını aldı.

AK Parti'den seçilen 6 milletvekili, partinin İl Başkanı Şahin Talus ile İl Seçim Kurulu'nun bulunduğu Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'na geldi.

Burada düzenlenen törende mazbatalarını alan Sadettin Hülagü, Veysal Tipioğlu, Sami Çakır, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Mehmet Akif Yılmaz ve Cemil Yaman, daha sonra toplu fotoğraf çektirdi.

AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, yaptığı açıklamada, milletvekillerinin pazartesi gününden itibaren TBMM'de kayıtlarını yaptıracağını ve yemin töreninin ardından görevlerine başlayacağını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunun pazar günü gerçekleştirileceğini hatırlatan Talus, "Şu an tek derdimiz 28 Mayıs seçimleri. Cumhurbaşkanımızı, pazar günü Kocaeli'de en yüksek oyla seçeceğimize inanıyorum. Tüm vatandaşlarımızı, sandığa davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA / Kerim Yavuz - Politika

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