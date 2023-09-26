Kocaeli'de AK Parti İlçe Başkanına ait inşaat malzemesi deposunda yangın çıktı

Kocaeli'de Körfez AK Parti İlçe Başkanına ait inşaat malzemesi deposunun önündeki malzemeler alev alev yandı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, polis sabotaj ihtimali üzerinde duruyor.

Yangın, 19.00 sıralarında Kuzey Mahallesi Burcu Sokak'ta Okutan İnşaat Malzemeleri firmasının depo kısmında çıktı. Edinilen bilgiye göre, depo önündeki seramik malzemeler alev alev yandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. İnşaat malzemesi yüklü paletler forklift vasıtasıyla dışarıya çıkartılarak yangının yayılması engellendi. İtfaiyenin 1 saatlik uğraşları neticesinde yangın söndürüldü. Yaralanan kimsenin olmadığı öğrenilirken, polis çevrede güvenlik önlemleri aldı.

Öte yandan, deponun Körfez AK Parti İlçe Başkanı Nurettin Okutan'a ait olduğu bildirildi. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede incelemelerde bulundu. Polis ekipleri yangının sabotaj sebebiyle çıktığı ihtimali üzerinde duruyor. - KOCAELİ