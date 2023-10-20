Kocaeli'de 6 düzensiz göçmen yakalandı, araç sürücüsü tutuklandı

Kocaeli'de şüphe üzerine durdurulan araçta 6 düzensiz göçmen yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi, araç sürücüsü ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğünce dün Körfez ilçesinde yapılan denetimlerde şüphe üzerine bir araç durduruldu. Ekiplerce araçta yapılan kontrollerde 6 düzensiz göçmen yakalandı. İşlemleri yapılan 6 göçmen, Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Araç sürücüsü S.A. ise gözaltına alındı. İfadesi alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ