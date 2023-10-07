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Kocaeli'de 6 düzensiz göçmen yakalandı

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Kocaeli'de düzensiz göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında yapılan bir operasyonda, Körfez ilçesinde durdurulan araçta 6 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan M.E. ise tutuklandı.

Kocaeli'de 6 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında çalışma yürüttü.

Körfez ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçta, 6 düzensiz göçmen yakalandı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

"Göçmen kaçakçılığı" yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan M.E. ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Politika

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