Kocaeli'de 6 düzensiz göçmen yakalandı
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Kocaeli'de düzensiz göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında yapılan bir operasyonda, Körfez ilçesinde durdurulan araçta 6 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan M.E. ise tutuklandı.
Kocaeli'de 6 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında çalışma yürüttü.
Körfez ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçta, 6 düzensiz göçmen yakalandı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
"Göçmen kaçakçılığı" yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan M.E. ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.