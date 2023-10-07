Haberler ›› Politika ›› Kocaeli'de 6 düzensiz göçmen yakalandı

Kocaeli'de 6 düzensiz göçmen yakalandı

Kocaeli'de düzensiz göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında yapılan bir operasyonda, Körfez ilçesinde durdurulan araçta 6 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan M.E. ise tutuklandı.