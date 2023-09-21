Kocaeli'de 22 Kaçak Göçmen Yakalandı, 3 Kişi Tutuklandı

Kocaeli'nin İzmit, Gebze ve Dilovası ilçelerinde polisin durdurduğu araçlarda 22 kaçak göçmen yakalandı. Türkiye'ye girişlerini organize eden 3 kişi tutuklandı.

KOCAELİ'nin İzmit, Gebze ve Dilovası ilçelerinde polisin durdurduğu araçların içerisinde 22 kaçak göçmen yakalanırken, Türkiye'ye girişlerini organize eden 3 kişi tutuklandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önceki gün İzmit, Gebze ve Dilovası ilçelerinde durdukları araçlarda 22 kaçak göçmen yakaladı. Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilen kaçak göçmenler için sınır dışı işlemleri başlatıldı. Kaçak göçmenlerin, Türkiye'ye girişini organize eden M.D., A.S ve U.H. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.