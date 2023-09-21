Kocaeli'de 22 düzensiz göçmen yakalandı
Kocaeli'de yapılan operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 3 kişi tutuklandı ve 22 düzensiz göçmen İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Kocaeli'de 22 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında Gebze, İzmit ve Dilovası'nda şüphelendikleri 3 aracı durdurdu.
Araçlarda yakalanan yabancı uyruklu 22 kişi, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan M.D, A.S. ve U.H. ise çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Politika