Kocaeli'de 2007'de TÜPRAŞ'a bombalı eylem yapmak üzereyken yakalanan teröristi saklayan şüpheli yakalandı

Kocaeli'de 2007 yılında TÜPRAŞ'a bombalı eylem yapmak üzereyken yakalanan Z.T. isimli teröristi evinde saklayan şüpheli, 16 yıl sonra yakalandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını yürütüyor. 15 Mart 2007 tarihinde TÜPRAŞ tesislerine bombalı eylem yapmak üzere iken Z.T. isimli şahıs, 11 kilo 730 gram plastik patlayıcı, 10 elektrikli kapsül, 2 sahte kimlik ile yakalanmıştı. Bombacı Z.T.'yi evinde saklayan ancak, 2007 yılından beri firar olan M.K. polis ekiplerince yakalandı. "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K., ifadesi sonrasında çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ