Kocaeli'de 2007'de bombalı eylem hazırlığındayken yakalanan zanlıyı barındıran firari hükümlü yakalandı

Kocaeli'de 2007 yılında bombalı eylem hazırlığındayken yakalanan zanlıyı barındırdığı gerekçesiyle aranan firari hükümlü gözaltına alındı. Zanlının aynı zamanda silahlı terör örgütüne üye olma suçundan da kesinleşmiş hapis cezası bulunuyor.

Kocaeli'de, 2007 yılında bombalı eylem hazırlığındayken yakalanan zanlıyı barındırdığı gerekçesiyle aranan firari hükümlü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, 15 Mart 2007'de Tüpraş tesislerine bombalı eylem hazırlığındayken 11 kilo 730 gram plastik patlayıcı, 10 elektrikli kapsül ve 2 sahte kimlikle yakalanan Z.T'yi barındıranlardan M.K'nin yerini tespit etti.

O tarihten bu yana firari olan zanlı, ekiplerin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

"Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan da 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu anlaşılan M.K, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.