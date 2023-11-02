Kocaeli'de yapılan operasyonlarda yasa dışı yollarla yurda giren 12 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Kocaeli'de 12 düzensiz göçmen yakalandı, gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında Körfez, Gölcük ve İzmit ilçelerinde yapılan operasyonlarda yasa dışı yollarla yurda giren 12 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan J.A. işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Yabancı uyruklular, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.