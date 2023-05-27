Kocaeli Cumhurbaşkanlığı seçimine hazır

KOCAELİ - Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tur oylaması için Kocaeli'de sandıklar kurulmaya başlanırken hazırlıklarda sona gelindi.

14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilen 13. Cumhurbaşkanı Genel Seçimleri, yüzde 50+1 salt oy çoğunluğu sağlanamadığı için ikinci tura kaldı. Türkiye, 28 Mayıs Pazar günü, 5 yıl süreyle görev yapacak olan 13. Cumhurbaşkanını seçmek için tekrardan oy kullanacak. Seçime saatler kala Kocaeli'deki okullarda hazırlıklar başladı. Oy kullanılacak okullara getirilen şeffaf sandık ve oy kullanma kabinleri sandık görevlilerine teslim edildi. Sınıflarda seçim düzeni oluşturularak kabinler ve şeffaf sandıklar yerlerine yerleştirildi. Yüksek Seçim Kurulunca eğitim alan görevliler, seçime hazır olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde oy verme işlemi tüm yurtta 28 Mayıs Pazar günü saat 08.00'de başlayacak ve 17.00'de sona erecek.