Kocabey: 'Sosyal yardım alanında 131 milyon destek sağladık'

AK Parti Bayburt İl Başkan Yardımcısı Nesli Kocabey, "Son 20 yılda sosyal hizmet alanında yaptığımız çalışmalarla çocuk evleri, kadın konuk evi, engelli evde bakım hizmeti, sosyal ekonomik yoksunluk çeken ailelerin öğrenim gören çocukları için yapılan destek, koruyucu aile hizmeti ve doğum yardımı ödemeleri çerçevesinde vatandaşlarımıza 131 milyon destek sağladık." dedi.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Bayburt İl Başkan Yardımcısı ve İl Dış İlişkiler Başkanı Nesli Kocabey, 2002 ve 2022 yılları arasında Bayburt'ta sosyal hizmetler alanında yapılan çalışmaları anlattı.

AK Parti İl Başkanlığı binasında düzenlenen basın toplantısında konuşan İl Başkan Yardımcısı Kocabey, iktidar olarak önceliklerinin, medeniyet mirasına, inanç ve kültür değerlerine sarılarak engellileri, yaşlıları, kimsesiz çocukları ve garip gurebayı sosyal yapı içerisinde yaşatmak olduğunu söyledi.

İl Başkan Yardımcısı Kocabey, açıklamasında şunları kaydetti: "Yardıma veya desteğe muhtaç olan vatandaşlarımızı da kurduğumuz müesseseler ve oluşturduğumuz mekanizmalar vasıtasıyla insani hayat sürebilecekleri imkanlara kavuşturmak olduğunu ifade etmek istiyorum. Bununla birlikte aile yapısını güçlendirmek adına anneleri ve çocukları koruyacak, destekleyecek çalışmalara özellikle önem verdik vermeye de devam ediyoruz. Bu çerçevede, Sosyal Hizmetler Merkezi, Memnune Evsen Huzurevi Yaşlı Bakım Rehabilitasyon Merkezi, Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi, Kadın Konuk Evi ve Çocuk Hizmetleri Müdürlüğümüz ile birlikte 190 personel bu alanda görev yükünü üstlenmiş durumda. Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan 6 kurumumuzdan birisi olan sosyal hizmetler merkezi olarak aile sosyal destek programı dahilinde ilimizde 11 bin 274 hanemizin kapısını çaldık. Bu yıl itibari ile 818 ailemize, engelli evde bakım yardımı hizmetini sağlamış bulunuyoruz. Çocuk evleri, kadın konuk evi, engelli evde bakım hizmeti, sosyal ekonomik yoksunluk çeken ailelerin öğrenim gören çocukları için yapılan destek, koruyucu aile hizmeti ve doğum yardımı ödemelerinde vatandaşlarımıza 131 milyon destek sağladık. İnsanlarımızın tamamının imkanlardan ve fırsatlardan eşit derecede faydalanmasını sağlamak bizlerin temel görevidir. Bu hassasiyetle ilimizin tüm fertleri gibi engelli kardeşlerimizin de hiçbir sorun, sıkıntı yaşamadan eşit bireyler olarak hayata katılımlarına büyük önem veriyoruz. İktidarımız döneminde engelli vatandaşlarımızın haklarını güvence altına alacak mevzuat değişiklikleri yaptık. Engellilerimize yönelik politikalarımızı aile odaklı sosyal hizmet vizyonu doğrultusunda geliştiriyoruz. Bu çerçevede, Engelsiz Yaşam Merkezlerini yaygınlaştırdık. Engellilerimizin başta eğitim olmak üzere her türlü hizmete kolaylıkla erişebilmesi için erişilebilirlik uygulamalarına hız verdik. Bu çerçevede erişilebilirlik izleme ve denetleme komisyonu tarafından 80 kurum binası denetimi yapıldı. İktidarımız döneminde engellilerimizi evde bakımıyla, rehabilitasyon merkezleriyle, özel bakımıyla, umut evleriyle, istihdamıyla her alanda hayatın içine katan bir yaklaşım sergiledik. Yaşlılarımızı 65 yaş maaşıyla, gündüz bakım hizmetleriyle, evde bakım hizmetleriyle, aileleri yanında desteklemeyi, huzurevleriyle sahipsiz bırakmamayı hedefleyen programlar uyguladık. Bayburt'ta yaşlı ve bakıma muhtaç kardeşlerimiz için Memnune Evsen Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini hayata geçirdik. Huzurevimiz, 60 vatandaşımıza hizmet verebilme kapasitesine sahip olup, merkezimizde bulunan ve hiçbir maddi geliri olmayan yaşlılarımıza senelik 75 Bin lira harçlık vermektedir. Ancak Haziran 2022 yılında tadilat ihtiyacı sebebiyle yaşlılarımızın geçici olarak çevre illere nakilleri yapılmış olup, 1 milyon 47 bin lira maliyet ile ihalesi yapılarak tadilat süreci başlatılmıştır. Ayrıca, Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğümüzce 45 engelli vatandaşımıza 161 bin lira yıllık harçlık verilmektedir ve kuruluşta hizmet alan engellilerimiz için spordan sanata çeşitli alanlarda onları destekleyecek her türlü hizmet sunulmaktadır. Devlet korumasındaki çocukların bize Allah'ın ve milletin birer emaneti olduğu anlayışıyla bunları kendi ailelerinin yanında veya aile iklimine yakın şartlarda yetiştirecek bir modele geçtik. Bayburt'umuzda yürütülen aile ve sosyal hizmetler dahilinde çocuklarımız için oluşturulan iki çocuk evimiz ile birlikte çocukların psiko-sosyal gelişimleri için kurum bakımında büyük bir dönüşüm gerçekleştirdik. Çok sayıda çocuğun barındırıldığı yurt ve yuvaları aile ortamına yakın ev tipi yatılı birimler olan çocuk evleri ve çocuk evleri sitelerine dönüştürdük. İhmal, istismar, çocuk işçiliği vb. risklere karşı çocuklarımıza koruyucu ve önleyici hizmet sunmak amacıyla mobil çocuk sosyal hizmet birimlerini faaliyete geçirdik. Kurumlarımızda yetişen gençlerimizin kariyer hedeflerine ulaşması için onları destekliyoruz. Diğer yandan 13 koruyucu aile yanında 14 çocuğumuz hizmet almaktadır. Ailelere çocukların eğitim ve diğer giderleri için bin 800 lira yardım yapılmaktadır. Ayrıca aile yanında sosyal ekonomik destek hizmeti alan 99 çocuğumuz mevcuttur. Kadınlarımızı şiddetten, istihdama annelik hizmetlerinden siyasi temsile, kılık kıyafet özgürlüğünden eğitim seferberliğine kadar her alanda cumhuriyet tarihinin en ileri haklarına biz kavuşturduk. Şehit yakınları ve gazilerimizi de tarihimizin en büyük destekleriyle sahiplendik. Kadınlarımızın her alanda daha aktif rol almaları, hak, fırsat ve imkanlardan eşit bir biçimde yararlanmaları için "Güçlü Kadın, Güçlü Aile, Güçlü Türkiye" anlayışımız ile çalışmalar yürütüyoruz. Kadınlarımızın üretkenliklerini artırmak amacıyla Kadın Kooperatiflerini güçlendirdik. Kadına yönelik şiddetle mücadelemizi "Sıfır Tolerans" ilkesi ile en üst seviyede sürdürüyoruz. Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerini ülke genelinde yaygınlaştırdık. Şiddetin önlenmesi ve şiddet mağdurlarının etkin korunması için tüm taraflarla iş birliği içerisinde gerekli önlemlerin alınması ve uygulanması amacıyla 2016-2020 yıllarını kapsayan kadına yönelik şiddetle mücadele 3. Ulusal Eylem Planını uygulamaya geçirdik. Ayrıca; memleketimizde sosyal yardım alanında Bayburt Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığı ile iktidarımız döneminde sağlık, gıda, eğitim, proje desteği, barınma, engelli yakını aylığı, eşi vefat etmiş dul kadın yardımı, muhtaç asker ailesi ve çocuk yardımı, öksüz yetim yardımı, gebelik yardımı, kronik hastalık yardımı, kömür yardımı, elektrik tüketimi desteği ve pandemi sosyal destek yardımı gibi alanlarda 119 milyon 675 bin lira destek sağladık. Bu toprağı vatan yapan kahramanlarımızın emanetleri emanetimizdir. Şehit ailelerimizi ve gazilerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmadık, bırakmayacağız. Terör mağduru sivil vatandaşlardan terör eylemleri nedeniyle hayatlarını kaybeden veya engelli hale gelenlere bir istihdam hakkı getirdik. Faizsiz konut kredisinden yararlanamayan vazife ve harp malullerinin ve faizsiz konut kredisinden yararlanmalarını sağladık. Şehit yakınlarına araç alımlarında özel tüketim vergisi muafiyeti sağladık. İlimizde 45 şehidimiz, 21 iç güvenlik gazimiz, beş 15 Temmuz gazimiz, 24'ü hayatta olan 33 Kıbrıs gazimiz ve ikisi hayatta olan 14 Kore gazimiz mevcut. İstihdam hakkı dahilinde 22 şehit yakını, gazi, gazi yakını, vazife malulü ve vazife malulü yakınını kamu kurumlarında istihdam sağladık. Sözlerime son verirken şunu belirtmek istiyorum. 2002 yılında iktidara geldiğimizden bu yana, kadınlarımızı şiddetten istihdama, annelik hizmetlerinden siyasi temsile, kılık kıyafet özgürlüğünden eğitim seferberliğine kadar her alanda cumhuriyet tarihinin en ileri haklarına biz kavuşturduk. Şehit yakınları ve gazilerimizi de tarihimizin en büyük destekleriyle biz sahiplendik. İnşallah Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 2023'ten çıkacağımız zaferle daha çok çalışarak, vatan topraklarının her karışına izimizi ve terimizi bırakmayı sürdürmeye devam edeceğiz." - BAYBURT