KKTC, TÜRKPA Gözlemci Üyesi Oldu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), oy birliği ile alınan kararla TÜRKPA gözlemci üyesi oldu. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'Sayın Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yaptığı çağrının ardından ilk olarak Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye olarak kabul edilen KKTC'nin, bugün TÜRKPA'da gözlemci üyelik sıfatını elde etmesinin haklı gururunu ve bahtiyarlığını yaşıyoruz.'

KKTC, TÜRKPA GÖZLEMCİ ÜYESİ OLDU

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), oy birliği ile alınan kararla TÜRKPA gözlemci üyesi oldu. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yaptığı çağrının ardından ilk olarak Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye olarak kabul edilen KKTC'nin, bugün TÜRKPA'da gözlemci üyelik sıfatını elde etmesinin haklı gururunu ve bahtiyarlığını yaşıyoruz. Kıbrıs Türk halkının eşit uluslararası statü haklarının tanınması yolunda tarihi bir adım atan Sayın Cumhurbaşkanımızın girişimleri meyvelerini vermeye devam ediyor. Desteğiyle bizlere güç veren ve hayırlı olması dileğini ileten Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve gözlemci üyelik statüsüne verdikleri destek için kardeş ülke parlamento başkanlarına şükranlarıma sunuyorum. Kıbrıs Türkleri, Türk dünyasının ayrılmaz bir parçasıdır. Birlikte güçlüyüz" ifadelerini kullandı.