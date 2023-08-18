KKTC, Pile-Yiğitler Yolu Projesi'ne BM Engeline Son Verdi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Birleşmiş Milletler (BM) tarafından engellenmeye çalışılan Pile-Yiğitler Yolu Projesi'ne, BM Barış Gücü askerlerinin geri çekilmesiyle başlandığı bildirildi. KKTC güvenlik güçlerinin, BM Barış Gücü askerlerini KKTC topraklarından Yeşil Hat'ta geri itmesi sonucu yaşanan gerginlik son buldu. KKTC'li yetkililer, Barış Gücü askerlerinin bölgeden ayrıldığını ve yol yapım çalışmalarına başlandığını bildirdi.