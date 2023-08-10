KKTC'nin Ankara Büyükelçisi: Rusya'nın konsolosluk hizmetine ihtiyacı vardır

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, " Rusya'nın Rus vatandaşlarına konsolosluk hizmetine ihtiyacı vardır. Rusya da konsolosluk hizmeti vermek istiyor kendi vatandaşlarına. Konu bundan ibarettir. Tanıma anlamı çıkarılacak bir durum değildir" dedi.

KKTC'nin Ankara Büyükelçisi Korukoğlu, Moskova yönetiminin KKTC'de konsolosluk açma kararı aldığı yönünde çıkan haberleri İHA'ya değerlendirdi. Korukoğlu, KKTC halkının çok barışçıl bir halk olduğunu belirterek, "KKTC çok huzurlu bir yerdir. Ülkemizde farklı ülkelerden yabancılar vardır. Bunun yanında Rus vatandaşları da vardır. Rusya'nın da tabii ki Rus vatandaşlarına konsolosluk hizmetine ihtiyacı vardır. Rusya da konsolosluk hizmeti vermek istiyor kendi vatandaşlarına. Konu bundan ibarettir. Sayın bakanımızın da bu konu hakkında açıklaması olmuştur. Tanıma anlamı çıkarılacak bir durum değildir. Sadece Rusya'nın kendi vatandaşlarına konsolosluk hizmeti vermek istemesidir" ifadelerini kullandı.

KKTC'de yaşayan yabancılar için konsolosluk hizmeti vermek isteyen herkese kapılarının açık olduğunun altını çizen Korukoğlu, "Rusya'da olduğu gibi, başka ülkelerde olduğu gibi" diye konuştu.

KKTC'nin Türkiye ile belirlemiş olduğu yeni bir politikası olduğunu dile getiren Korukoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda geçen yıl KKTC'nin tanınmasına ilişkin çağrıda bulunmuştu. Bunların hepsi masadadır. Önemli açıklamalardır, önemli gelişmelerdir. Yeni politikamız budur ve bunda da kararlıyız" dedi.

Türk Devletleri Teşkilatı'nın (TDT) KKTC'nin gözlemci üye olduğu üçüncü kuruluş olduğunu hatırlatan Korukoğlu, "Daha önce de İslam İşbirliği Teşkilatı ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'na gözlemci üye oldu. Burada önemli bir fark KKTC, TDT'ye anayasal ismi olan KKTC ismiyle üye oldu. Bu bizim için önemli bir aşamadır. TDT üye ülkeleriyle ilişkilerimizi her anlamda geliştirmek için çaba gösteriyoruz. Umarım ilişkilerimiz ilerleyen dönemde arzu edilen seviyeye yükselecektir" ifadelerini kullandı. - ANKARA