KKTC'nin 42. Yıl Dönümü Kutlandı

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluşunun 42. yıl dönümünü kutladı.

Ala, NSosyal hesabından paylaştığı mesajda, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 42. yıl dönümü kutlu olsun. Türkiye olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Kıbrıs Türk halkının yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.