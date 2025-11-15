KKTC'nin 42. kuruluş yıl dönümünde resmi geçit töreni düzenlendi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 42'nci kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında Lefkoşa'da resmi geçit töreni düzenlendi.

KKTC'nin 42'nci kuruluş yıl dönümü kutlamaları dolayısıyla Lefkoşa'daki Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nda resmi geçit töreni düzenlendi. Törene KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni (TBMM) temsilen TBMM Başkan Vekili Celal Adan, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, KKTC 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri (KTBK) Komutanı Korgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı (GKK) Tümgeneral İlker Görgülü, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkan Vekili Erkut Şahali, bakanlar, bazı milletvekilleri, askeri erkan, kurum, kuruluş, dernek temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Törende ayrıca, Türkiye ana muhalefet partisi CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yanı sıra KKTC, Türkiye ve Azerbaycan'dan gelen siyasi parti temsilcileri ile heyetler de yer aldı. Tören İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman'ın tören birliklerini denetlemesi ve halkın bayramlarını kutlamasıyla başladı. Karşılıklı mesaj teatisinin ardından Lefke ve Erenköy'den getirilen bayraklar Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'a takdim edildi. Tören, konuşmaların ardından yapılan resmi geçit ile sona erdi. - LEFKOŞA