Üye Girişi
Haberler

KKTC Meclis Başkanı Töre, 'Famagusta' dizisine yönelik sert açıklamalarda bulundu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclis Başkanı Zorlu Töre, uluslararası kuruluşları ve bazı devletleri eleştirerek, Kıbrıs Türk halkının ulusal birliğine yönelik yapılan girişimlere karşı duracaklarını vurguladı. Ayrıca ABD'de çekilen 'Famagusta' adlı diziye de tepki gösterdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Meclis Başkanı Zorlu Töre, Artvin Çoruh Üniversitesi'nde düzenlenen Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı panelinde yaptığı konuşmada, sert açıklamalarda bulundu.

Töre, uluslararası kuruluşları ve bazı devletleri eleştirerek, Kıbrıs Türk halkının ulusal birliğine yönelik yapılan girişimlere karşı duracaklarını vurguladı.

Töre konuşmasında, "Bizi ne Amerika ayırabilir ne Avrupa Birliği ayırabilir, ne de Birleşmiş Milletler Konseyi ayırabilir. Bizi kimse ayıramaz," diyerek, Kıbrıs Türk halkının birliğine olan inancını yineledi. Gazze'de yaşananlara dikkat çeken Töre, "Onlar bilsinler, Gazze'ye baksınlar. Utansınlar, siyonizme nasıl destek veriyorlar? Katliamlara nasıl destek veriyorlar, utansınlar ve artık Kıbrıs'la uğraşmasınlar," ifadeleriyle uluslararası toplumun tutumunu sert bir dille eleştirdi.

Töre, ayrıca ABD'de çekilen "Famagusta" adlı diziye de tepki gösterdi. Bu tür yapımların, Kıbrıs Türk halkını ulusal kimliğinden ve devletinden vazgeçirmek amacıyla yapıldığını savunarak, "Gelsinler Taşkent katliamını, Atlılar ve Muratağa skandallarını, banyo katliamını dizi yapsınlar. Bu işin arkasında Siyonizm yatıyor, Rum ve Yunan lobisi yatıyor" dedi. Töre, Kıbrıs Türk halkının emperyalizme ve sömürgeciliğe karşı direneceğini vurguladı.

Konuşmasının sonunda Mehmet Akif Ersoy'un "Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar" sözünü hatırlatan Töre, Batı'nın insan hakları ve demokrasi söylemlerinin ikiyüzlülüğüne dikkat çekti. Gazze'deki durumu örnek göstererek, "Hani insan hakları? Yerle bir ettiler Gazze'yi. Ne doktor kaldı, ne çocuk kaldı, ne kadın kaldı," diyerek uluslararası toplumu sert bir dille eleştirdi. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Politika Güncel

Cevdet Yılmaz: Orta Vadeli Program 5 Eylül'de açıklanacak

Cevdet Yılmaz: Orta Vadeli Program 5 Eylül'de açıklanacak

 Erbakan'dan, partisindeki istifalara ilişkin ilk yorum: Yüzde 79'a rağmen yapılan işten hayır gelmez

Erbakan'dan, partisindeki istifalara ilişkin ilk yorum: Yüzde 79'a rağmen yapılan işten hayır gelmez

 CHP'li Esenyurt Belediyesi'nde İstiklal Marşı skandalı! Başkanın kendisini uyaran görevliye sorduğu soru olay

CHP'li Esenyurt Belediyesi'nde İstiklal Marşı skandalı! Başkanın kendisini uyaran görevliye sorduğu soru olay
İşte Narin'in amcasının tutuklanma gerekçesi

İşte Narin'in amcasının tutuklanma gerekçesi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Kuruluş Osman yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? 2024-25 Eylül Kuruluş Osman yeni fragman İZLE! Amedspor Kocaelispor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Amed Kocaelispor geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Gönül Dağı yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? 2024-25 Gönül Dağı yeni fragman İZLE! Amedspor Kocaelispor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Amed Kocaelispor golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Danso kimdir, mevkiisi ne, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? Osimhen hangi havalimanına gelecek, karşılama nerede yapılacak (Atatürk Havalimanı, Sabiha Gökçen, İstanbul Havalimanı)? Mourinho Osimhen'e ne dedi? Mourinho Osimhen sözleri ne? Ribeiro kimdir, mevkiisi ne, kaç yaşında? Alexsandro Ribeiro hangi takımlarda oynadı? Hummels kimdir, mevkiisi ne, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? Osimhen zorunlu satın alma opsiyonu var mı? Victor Osimhen Galatasaray'da Victor Osimhen Müslüman mı? Osimhen'in dini ne, Hristiyan mı?
title