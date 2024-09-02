KKTC Meclis Başkanı Töre, 'Famagusta' dizisine yönelik sert açıklamalarda bulundu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Meclis Başkanı Zorlu Töre, Artvin Çoruh Üniversitesi'nde düzenlenen Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı panelinde yaptığı konuşmada, sert açıklamalarda bulundu.

Töre, uluslararası kuruluşları ve bazı devletleri eleştirerek, Kıbrıs Türk halkının ulusal birliğine yönelik yapılan girişimlere karşı duracaklarını vurguladı.

Töre konuşmasında, "Bizi ne Amerika ayırabilir ne Avrupa Birliği ayırabilir, ne de Birleşmiş Milletler Konseyi ayırabilir. Bizi kimse ayıramaz," diyerek, Kıbrıs Türk halkının birliğine olan inancını yineledi. Gazze'de yaşananlara dikkat çeken Töre, "Onlar bilsinler, Gazze'ye baksınlar. Utansınlar, siyonizme nasıl destek veriyorlar? Katliamlara nasıl destek veriyorlar, utansınlar ve artık Kıbrıs'la uğraşmasınlar," ifadeleriyle uluslararası toplumun tutumunu sert bir dille eleştirdi.

Töre, ayrıca ABD'de çekilen "Famagusta" adlı diziye de tepki gösterdi. Bu tür yapımların, Kıbrıs Türk halkını ulusal kimliğinden ve devletinden vazgeçirmek amacıyla yapıldığını savunarak, "Gelsinler Taşkent katliamını, Atlılar ve Muratağa skandallarını, banyo katliamını dizi yapsınlar. Bu işin arkasında Siyonizm yatıyor, Rum ve Yunan lobisi yatıyor" dedi. Töre, Kıbrıs Türk halkının emperyalizme ve sömürgeciliğe karşı direneceğini vurguladı.

Konuşmasının sonunda Mehmet Akif Ersoy'un "Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar" sözünü hatırlatan Töre, Batı'nın insan hakları ve demokrasi söylemlerinin ikiyüzlülüğüne dikkat çekti. Gazze'deki durumu örnek göstererek, "Hani insan hakları? Yerle bir ettiler Gazze'yi. Ne doktor kaldı, ne çocuk kaldı, ne kadın kaldı," diyerek uluslararası toplumu sert bir dille eleştirdi. - ARTVİN