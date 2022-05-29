KKTC Meclis Başkanı Töre'den Miçotakis'e cevap: "Bizim zaten devletimiz var" - Haberler

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Meclis Başkanı Zorlu Töre, Kıbrıs davasının Türk milletinin milli davası olduğunu vurguladı. Yunan Başbakan Miçotakis'in sözlerine ise, "Türkiye'nin ve Kıbrıs tarafından bunu kabul etmesi mümkün değildir. Bizim zaten devletimiz var, yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Bir dizi ziyaret için Alanya'ya gelen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclis Başkanı Töre Zorlu, Alanya Gazeteciler Cemiyetine ziyarette bulundu. Alanya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Gaye Coşkun, Zorlu Töre'ye cemiyetin çalışmaları hakkında bilgiler verdi, ardından plaket takdiminde bulundu. KKTC Meclis Başkanı Töre de Başkan Coşkun'a KKTC eski Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın sözünün yazılı olduğu bir hediye verdi.

Basın mensupları ile bir araya gelen Meclis Başkanı Töre, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kıbrıs davasının Kıbrıslıların davası olmadığını dile getiren Başkan Töre, Türk milletinin milli davası olduğunu söyledi. Türkiyesiz bu davanın yürütülemeyeceğini belirten KKTC Meclis Başkanı Zorlu Töre, "Türkiyesiz milli davayı ileriye götürmemiz mümkün değildir. Biz sadece orada Türk milleti ile birlikte mücahitlik yapıyoruz. Dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bizim milli devletimizdir. Milli devleti yaşatmak korumak ileriye taşımak hepimizin görevidir ama Türkiye'nin desteği olmadan bizim bunu ileriye götürmemiz zaten mümkün değildir. Bizi tek tanıyan ülke anavatan Türkiye'dir. Türkiye'nin dışında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımıyorlar ama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vardır, var olacaktır" dedi.

Maddi ve manevi yönden Türkiye tarafından ciddi destekler sağladığını vurgulayan Töre, "Gelecek konusunda bir endişemiz yoktur. Ana vatan Türkiye çok zora girer girerse başına çok büyük felaketler gelirse biz de o zaman ciddi sıkıntılar içerisine girebiliriz ama anavatanımızın başına büyük bir felaket gelmezse Kuzey Kıbrıs davası emin bir şekilde yürütülmektedir. Anavatan Türkiye ile milli meselelerde tam bir mutabakat vardır" ifadelerini kullandı.

"Kıbrıs'ta artık ortaklık bozuldu"

Kıbrıs'ta ortaklığın artık mümkün olmayacağını söyleyen Töre, "Böyle bir çözümün Kıbrıs'ta gerçekleşme ihtimali var mıdır? Belki nesiller sonra olabilir. Nesiller sonra da olma ihtimali yine de zayıf çünkü Rumlar devamlı 'Megali İdea' peşindeler. Bunlar artık ortaklığı kabul etse de etmese de Kıbrıs'ta artık ortaklık bozuldu, oyun da bozuldu artık. Azerbaycan ile Ermenistan nasıl ortak bir devlet kuramayacaksa Kafkas Federasyonu gibi nasıl Filistin ile İsrail ortak bir federasyon kuramayacağı gibi tek bir devlet çatısı altında Kıbrıs'a da artık bu mümkün değildir çünkü onların niyetleri iyice anlaşılmıştır bunlar Kıbrıs'ı Helen Adası yapma ideallerinden vazgeçmiş değiller" şeklinde konuştu.

"Bizim zaten devletimiz var"

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in açıklamalarına cevap veren KKTC Meclis Başkanı Zorlu Töre şunları kaydetti: "Miçotakis'in Amerika Kongresi'nde yapmış olduğu vurgulama 'İki devlet için çözümü asla kabul etmeyiz. İki ayrı egemenlikten kaynaklanan müşterek anlaşmayı kabul etmeyeceğiz' gibi ifadeleri Amerikan Kongresi'nde alkış bulmuştur ama Türkiye'nin ve Kıbrıs tarafından bunu kabul etmesi mümkün değildir bizim devletimiz vardır dolayısıyla anlaşma olmasa da bizim zaten devletimiz var. Yolumuza devam edeceğiz." - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / Politika