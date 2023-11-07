KKTC Meclis Başkanı: İsrail Filistin'i haritadan silmek istiyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstererek, 'İsrail'in amacı Hamas değil, tamamen Filistin'i haritadan silmek.' dedi. Töre, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde sivillere, hastane ve okullara yaptığı saldırılarla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstererek, " İsrail'in amacı Hamas değil, tamamen Filistin'i haritadan silmek." dedi.

Töre, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde sivillere, hastane ve okullara yaptığı saldırılarla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

İsrail'i yönetenlerin "kasap" gibi olduğunu belirten Töre, "Hayvan boğazlar gibi insan kesiyorlar. İnsan gerçekten üzülüyor. Gazze'de bir soykırım yaşanıyor. İsrail'in yaptığı soykırım, utanç verici bir şeydir. Birleşmiş Milletler (BM) hiçbir işe yaramıyor. Barış mitingleri İsrail'i durdurmaya yetmiyor çünkü İsrail'in arkasında ABD ve Avrupa Birliği (AB) var." ifadelerini kullandı.

BM Güvenlik Konseyini Gazze konusunda adil olmamakla eleştiren Töre, İsrail saldırganlığının durdurulabilmesi için Müslüman ülkelerin birlik ve beraberlik içinde olmaları gerektiğine dikkati çekti.

Töre, şöyle devam etti:

"İsrail'in amacı Hamas değil, tamamen Filistin'i haritadan silmek. 'Hamas'ı ortadan kaldırma' iddiasındalar fakat sivil insanları katlediyorlar. Çocukları, hamile kadınları katlediyorlar ve hastaneleri vuruyorlar, binaları yıkıyorlar. Hastanelerin içinde ölüm kusuyorlar. İsrail, bugün resmen savaş suçu işliyor. Nerede insan hakları mahkemeleri? Nerede BM? Nerede AB? Uluslararası kuruluşlar nerede? Hepsi İsrail'in barbarlık ötesi vahşetini izliyor."

"İsrail, bir ölüm makinesi gibidir"

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre, İsrail'in Gazze'deki sivillere yönelik saldırılarını "devlet terörü" olarak nitelendirerek, uluslararası toplumun bir yolunu bulup İsrail'in işlediği vahşetleri durdurması gerektiğini vurguladı.

İsrail'in kendinden olmayan herkese düşmanca duygular beslediğini ifade eden Töre, "İsrail, kendinden olmayan herkese ölüm kusan bir ölüm makinesi gibidir. Tüm insanlık, Gazze'deki katliamlara üzülüyor fakat dünya lideri olan devletler İsrail'i destekledikleri için katliamlar önlenemiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kıbrıs Barış Harekatı sırasında BM Güvenlik Konseyinin kısa sürede taraflara ateşkes çağrısında bulunduğunu hatırlatan Töre, BM üyesi 120 ülkenin Gazze'de ateşkes taleplerini BM Güvenlik Konseyinin görmezden geldiğine işaret etti.

Töre, İsrail'in Gazze'de yaptığı vahşet sonrasındaki tutumlarından dolayı BM Güvenlik Konseyinin inandırıcılığını yitirdiğini kaydederek, artık Filistin konusunda çözümü, BM Güvenlik Konseyi ve AB dışında aramak gerektiğine dikkati çekti.