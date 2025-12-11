KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, GKRY lideri Hristodulidis ile görüştü
KKTC, GKRY ve BM arasında üçlü görüşme gerçekleştirildi. KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, GKRY lideri Nikos Hristodulidis ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Mara Angela Holguin Cuellar arasındaki görüşme, Kıbrıs'taki ara bölgede yer alan BM İyi Niyet Ofisi'nde yapıldı. Görüşme, yaklaşık üç buçuk saat sürdü.
KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman'ın görüşmeye ilişkin yerel saatle 20.15'te basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor. - LEFKOŞA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika