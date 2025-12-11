Haberler

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, GKRY lideri Hristodulidis ile görüştü

Güncelleme:
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Mara Angela Holguin Cuellar arasında üçlü bir görüşme yapıldı. Toplantı, Kıbrıs'taki BM İyi Niyet Ofisi'nde 3.5 saat sürdü.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Mara Angela Holguin Cuellar arasında üçlü görüşme gerçekleşti.

KKTC, GKRY ve BM arasında üçlü görüşme gerçekleştirildi. KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, GKRY lideri Nikos Hristodulidis ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Mara Angela Holguin Cuellar arasındaki görüşme, Kıbrıs'taki ara bölgede yer alan BM İyi Niyet Ofisi'nde yapıldı. Görüşme, yaklaşık üç buçuk saat sürdü.

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman'ın görüşmeye ilişkin yerel saatle 20.15'te basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor. - LEFKOŞA

