KKTC Dışişleri Bakanı: Türkiye daha güçlü ve müreffeh yarınlara ilerlemeye devam edecektir

KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, 15 Temmuz darbe girişiminin 7. yıl dönümü dolayısıyla Türkiye'nin lider ülke olduğunu ve daha güçlü bir geleceğe ilerleyeceğini belirtti. Ertuğruloğlu ayrıca Kıbrıs'ın gerçeklerini kabul etmeye ve Türkiye'nin Kıbrıs Türklerini yalnız bırakmayacağını anlamaya çağırdı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 7'nci yıl dönümüne ilişkin, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kararlı ve güçlü duruşu ile bölgesinde lider ülke olan anavatanımız Türkiye, daha güçlü ve daha müreffeh yarınlara ilerlemeye devam edecektir." dedi.

KKTC Dışişleri Bakanlığı, Bakan Ertuğruloğlu'nun 15 Temmuz'a ilişkin yazılı mesajını paylaştı.

Ertuğruloğlu, 15 Temmuz'un Türkiye ve Kıbrıs tarihinde iki kara leke olduğunu, 15 Temmuz 2016'da Türk milletinin milli iradesine yapılan hain saldırının, başta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güçlü duruşu ve vatanın istiklali ve istikbali için canı pahasına ülkesini savunan Türk milletinin çelikten iradesi karşısında başarısızlığa uğradığını hatırlattı.

Türk milletinin, milli iradeye yapılan hain saldırıya tek yürek olarak karşı koyduğunu aktaran Ertuğruloğlu, Türk milletinin cumhuriyete, demokrasiye ve tüm bu kazanımlara canı pahasına sahip çıktığını hatırlattı.

Ertuğruloğlu, geçmişte olduğu gibi gelecekte de Türkiye'nin asla esir edilemeyeceğini ve bunun 15 Temmuz'da bir kez daha tüm dünyaya gösterildiğini belirterek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde kararlı ve güçlü duruşu ile bölgesinde lider ülke olan anavatanımız Türkiye, daha güçlü ve daha müreffeh yarınlara ilerlemeye devam edecektir." ifadesini kullandı.

15 Temmuz 1974'te de Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlama hayalleri olan Rumların, Yunanistan'daki cuntanın da desteği ile Makarios'a karşı yaptığı darbe ile adada yeni bir kanlı dönemi başlattığını hatırlatan Ertuğruloğlu, Kıbrıs Türk halkının can ve mal güvenliğinin tehlike düşmesi üzerine Türkiye'nin uluslararası anlaşmalardan doğan haklarını kullanarak 20 Temmuz 1974'te adaya müdahale etmek zorunlu kaldığını vurguladı.

Ertuğruloğlu, Türkiye'nin başlattığı Barış Harekatı sonrası Kıbrıs'a huzur ve güven geldiğini kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Halen aşırı silahlanma içinde olan komşumuz Rumlar, geçmişte giriştikleri çılgınlıklardan ders çıkarmalı, her geçen gün her alanda daha da güçlenen Türkiye'nin Kıbrıs Türklerini hiçbir zaman yalnız bırakmayacağını anlamalı ve Kıbrıs'ın gerçeklerini, iki komşu devlet olarak yan yana yaşamayı kabul etmelidir."